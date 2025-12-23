Закулісся переговорів: Forbes пояснив, чому Буданов розуміє реальні позиції США та РФ

Кирило Буданов / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов володіє повним уявленням про справжні позиції ключових сторін міжнародних переговорів щодо війни в Україні — Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Росії.

Про це пише Forbes, аналізуючи роль українського розвідника в переговорному процесі.

Видання зазначає, що специфіка роботи Буданова дозволяє йому бачити не лише публічні заяви, а й приховані суперечності, внутрішні проблеми та реальні вимоги зацікавлених сторін. Зокрема, в матеріалі звертають увагу на те, що Білий дім нещодавно залучив до процесу генерального директора BlackRock Ларрі Фінка, що може свідчити про зростання комерційного складника в переговорах.

Forbes підкреслює, що особиста присутність Буданова на зустрічах дає йому унікальну можливість оцінювати справжні наміри США — не лише через офіційні формулювання, а й через тонкі сигнали та прямі вимоги представників адміністрації Білого дому.

Сам Буданов публічно висловив стриманий, але помітний оптимізм щодо переговорного процесу.

“Насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся у майбутнє”, — заявив він.

Водночас, як зазначає Forbes, обмеженість коментарів з боку Буданова пояснюється не лише його статусом військового, який долучився до політичних процесів. Переговори, за оцінкою видання, мають надзвичайно складну структуру, складаються з багатьох рівнів і залучають велику кількість акторів.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов позитивно оцінив перспективи мирного врегулювання після зустрічей з командою Білого дому, зазначивши, що переговори стали багатосторонніми та отримали нову енергію.