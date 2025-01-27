Закупівлі для ЗСУ можуть бути заблоковані через юридичну колізію – Безрукова

Контрактування боєприпасів та постачання через Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) від 27 січня може бути заблоковано. Це може статися через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова щодо непродовження контракту з Мариною Безруковою та призначення на посаду очільника АОЗ Рустема Жумаділова, який також очолює «Державного оператора тилу».

Про це Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 27 січня заявила сама Марина Безрукова.

«З 9-ї години, скоріше за все, контрактування, постачання може бути заблоковано, тому що ми стали в юридичну колізію, коли зараз я не можу виконувати свої обов’язки, оскільки є певні реєстраційні дії. Новопризначений ТВО теж навряд чи може виконувати свої обов’язки, оскільки його призначення суперечить закону, статуту, і взагалі насправді маємо юридичний блок. Я не знаю, навіщо це було зроблено, це дуже дивна ситуація», – заявила Безрукова.

За її словами, зараз складно спрогнозувати наслідки таких рішень міністра оборони. Безрукова вважає, що ця ситуація може негативно позначитися на відносинах із партнерами України за кордоном.

«Ми радитимемося з юристами, ми радитимемося з безпекою. Але ситуація абсолютно жахлива. Мене насправді єдине, що турбує, – це яким чином з неї вийти правильно і яким чином ми можемо повернути це в правильну юридичну площину, щоби не зупиняти процеси контрактування і постачання, щоби не ставити під загрозу дії мої як керівника агенції… Це дуже серйозна репутаційна втрата, дуже серйозна», – сказала посадовиця.

Окрім цього, Безрукова стверджує, що міністр Умєров публічно на нарадах підтримував її діяльність на посаді і не висловлював претензій до якості роботи.

«Насправді, жодного разу, очі в очі, не було сказано до мене жодних претензій з боку міністра Умєрова. Я, чесно кажучи, просто хочу з ним поговорити очі в очі по-чоловічому, тому що, якщо я насправді його не влаштовую, то чому він про це мені не скаже в очі? Чому не поговорить? Чому ховається?» – каже Безрукова.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що військове відомство не продовжуватиме контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також пообіцяв покарати «всіх, хто провалив роботу» щодо оборонних закупівель. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради.

За словами Умєрова, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом, а директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, який очолює «Державного оператора тилу». Сам Жумадіов підтвердив, що погодився стати новим директором Агенції оборонних закупівель.

22 січня наглядова рада Агенції оборонних закупівель міністерства оборони України уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції Мариною Безруковою терміном на 1 рік.

21 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що її члени одноголосно ухвалили рішення про подовження контракту з Мариною Безруковою. Після цього журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ Тетяна Ніколаєнко повідомила, що міністерство оборони не погодило це рішення наглядової ради, при тому, що, за її словами, МОУ і не мало б його погоджувати, зауважили журналісти проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».