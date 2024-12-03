"Залежить доля СВО": Зеленський пояснив, чому для Путіна такий важливий наступ на Курщині

Російський диктатор посилив наступ на Курщині за рахунок союзних військ з КНДР.

Російські загарбники мають план не лише витіснити українських військових з Курської області, а й пізніше почати окупацію Сумської області.

Про це заявив президент Україні Володимир Зеленський.

"Їхнє завдання (росіян - ред.) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - заявив він.

Зеленський заявив, що для російського диктатора Курський напрямок дуже важливий, тому він особисто заявив командуванню на цьому напрямку, що "доля СВО залежить від їхнього успіху".

"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, які дрони РФ використовує на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області.

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