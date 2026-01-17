“Залякування не спрацює”: лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Торговельна та дипломатичне протистояння між США та Європою набирає обертів. Після ультиматуму Дональда Трампа щодо запровадження мит, якщо Данія не продасть Гренландію, ключові європейські лідери виступили із заявами про солідарність та готовність захищати суверенітет.

Еммануель Макрон наголосив, що суверенітет націй не може бути предметом торгів.

Емманюель Макрон: «Залякування не спрацює»

Першим із розгорнутою відповіддю виступив президент Франції. У своєму акаунті в X Емманюель Макрон наголосив, що Париж не піддасться тиску — ані в питанні підтримки України, ані щодо Гренландії.

«Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас… Митні погрози є неприйнятними і не мають місця в цьому контексті. Європейці відповідатимуть у єдиний і скоординований спосіб, якщо вони підтвердяться», — запевнив французький лідер, додавши, що Франція бере участь у навчаннях в Гренландії саме заради безпеки кордонів Європи.

Президент Франції назвав економічний тиск з боку США неприпустимим.

«Митні погрози є неприйнятними і не мають місця в цьому контексті. Європейці відповідатимуть у єдиний і скоординований спосіб, якщо вони [погрози — ред.] підтвердяться. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету», — запевнив Макрон.

Кір Стармер: «Це абсолютно неправильно»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також категорично засудив підхід Вашингтона. У своїй заяві, яку цитує BBC, він нагадав, що Гренландія є частиною Королівства Данія, і її майбутнє — це справа виключно гренландців і данців.

Особливий акцент Стармер зробив на безпековому аспекті, адже союзники по НАТО мають об’єднуватися проти реальних загроз, а не воювати один з одним економічно.

«Застосування тарифів проти союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку членів НАТО, є абсолютно неправильним… Ми чітко дали зрозуміти, що безпека Арктики важлива для всього Альянсу, і всі союзники повинні робити більше разом, щоб протистояти загрозі з боку Росії», — підкреслив британський прем’єр.

Він додав, що Лондон буде порушувати це питання безпосередньо з адміністрацією США.

Ульф Крістерссон: «Ми не дозволимо себе шантажувати»

Найемоційніше висловився прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. У соцмережі Х він назвав дії Трампа спробою шантажу.

«Ми не дозволимо себе шантажувати. Лише Данія і Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії і Гренландії», — заявив політик.

Крістерссон наголосив, що це вже не локальна суперечка, а загальноєвропейська проблема. «Я завжди буду захищати свою країну і наших сусідів-союзників. Це питання ЄС, яке стосується набагато більшої кількості країн, ніж ті, на які зараз вказують», — зазначив шведський прем’єр.

За його словами, Швеція зараз веде інтенсивні переговори з іншими країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією задля формування єдиної жорсткої відповіді.

Суть конфлікту

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про запровадження каральних мит проти європейських союзників через відмову обговорювати продаж Гренландії.

План Білого дому виглядає так: