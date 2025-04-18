Залякує Європу: аналітики з’ясували, що задумав Кремль у питанні України

Москва / © Associated Press

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Кремль використовує дедалі більш загрозливу риторику щодо Європи, щоб не дати підтримати Україну та захистити себе.

Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти звертають уваги, що речниця МЗС Росії Марія Захарова 17 квітня попередила, що Росія розглядатиме будь-який ракетний удар німецькими ракетами Taurus по Росії як пряму участь Німеччини у війні в Україні.

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Захарова також погрожувала Естонії, повторюючи нещодавню заяву очільника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, що Польща та країни Балтії «першими постраждають» у разі «агресії НАТО» проти Росії чи Білорусі.

Аналітики зазначають, що Кремль неодноразово використовував подібні загрози проти західних держав, які надають військову допомогу Україні, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом та стримати допомогу Києву, включаючи майже ідентичні загрози проти США щодо дозволу Україні вдарити по Росії з ATACMS.

«Кремль, ймовірно, прагне надати європейські зусилля щодо посилення європейських та українських оборонних можливостей як провокаційні, щоб підштовхнути європейські країни до самоутримання від надання Україні додаткової військової підтримки та зміцнення європейських оборонних можливостей», — зазначають аналітики.

Раніше експерт Роман Світан повідомив, що російський диктатор посилює наступальні дії на фронті та ракетний терор українських міст. Більше читайте у новині.