"Залишилися крихти": в РФ описали відносини Москви і Вашингтона

В Росії кажуть, що стосунків як таких практично немає.

У Росії назвали ударом "по залишках відносин між Москвою та Вашингтоном" п остачання США касетних боєприпасів Україні в межах нового пакету військової допомоги.

Про це заявив посол Російської Федерації у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, пише CNN.

"З точки зору російсько-американських відносин, сьогодні їх практично немає, залишилися лише крихти. Безумовно, надання американцями Україні касетних боєприпасів вважається серйозним ударом по тому, що залишилося від російсько-американських відносин", - висловився дипломат країни-агресорки.

За словами Антонова, рішення доставити боєприпаси ЗСУ - це "антиросійський кроком" за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, новому пакеті військової допомоги США серед іншого є касетні боєприпаси. У США озвучили правила використання цього виду озброєння. Так, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.

Тим часом представник РФ в ОБСЄ відверто збрехав, коли заявив, що країна нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факти використання касетних боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституцій самої ОБСЄ.

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