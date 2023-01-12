Залишилося два кроки, щоб очистити парламент від "русского міра", - Тарас Батенко

Народні депутати з групи "Партія "За майбутнє" закликали регламентний комітет Верховної Ради з вимогою невідкладно розглянути законопроєкт №7424, що позбавляє права нардепів із заборонених партій, зокрема, ОПЗЖ, відвідувати парламент.

Про це заявив співголова групи Тарас Батенко.

"Закликаємо регламентний комітет невідкладно розглянути законопроєкт 7424 про заборону нардепів від екс-ОПЗЖ брати участь в роботі Верховної Ради. Ми бачимо серйозний запит суспільства до очищення органів влади від проросійських політичних діячів. Ще у червні 2022 року разом з колегами ми підготували законопроєкт 7424 "Про внесення зміни до статті 51 Регламенту Верховної Ради України щодо політичної відповідальності народних депутатів України від політичних партій, діяльність яких зупинена (призупинена)", - заявив Тарас Батенко.

Він наголосив, що на сьогодні це єдиний законний спосіб позбавити мандатів колаборантів у ВР.

"На сьогодні це єдиний дієвий та конституційний спосіб позбавити депутатів, обраних від ОПЗЖ будь-якого політичного впливу, позбавити можливість брати участь у засіданнях Ради та в комітетах. Цей законопроект уже має Науково-експертний висновок ГНЕУ, (14.06.2022), Висновок (експертиза щодо європейської інтеграції) (22.06.2022), Висновок (бюджетна експертиза) (16.08.2022). Вказані висновки не містять зауважень, які б могли поставити під сумнів його законність чи конституційність. Перед розглядом у сесійній залі його повинен розглянути Регламентний комітет Верховної Ради. Залишається лише два кроки, щоб очистити парламент від "русского міра". Цього насамперед прагнуть усі свідомі українці!", - наголосив Тарас Батенко.