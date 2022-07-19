"Залишилося мало можливостей": у Німеччині заявили про закінчення зброї для України

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що в Бундесвері закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

Водночас ФРН не припинить підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це Ламбрехт повідомила під час візиту до французько-німецької бригади у місті Мюльгайм, повідомляє Die Welt.

"У нас залишилося мало можливостей для передавання (зброї) з Бундесверу. Я чітко заявляю про це і мій колега (міністр оборони України Олексій Резніков – ред.) в курсі", – сказала німецька міністерка.

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Проте вона запевнила у подальшій підтримці Берліном Києва в боротьбі проти російської агресії.

"Україна може розраховувати на те, що ми продовжимо підтримувати її у майбутньому", – зазначила Ламбрехт.

Вона також сказала, що змогла вибудувати вкрай довірливі та конструктивні стосунки з українським міністром оборони.

Нагадаємо, раніше пані посол у США Оксана Маркарова пояснила, що наразі фінансування американських бюджетних програм достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні. А лендліз – додатковий інструмент, який Київ застосовуатиме активніше в разі потреби.

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