"Залишився незадоволений": через Зеленського РНБО перенесла питання щодо якості води на наступний раз

Особливу увагу приділили питання реконструкції Бортницької станції у Києві.

Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО 4 червня залишився незадоволеним обговоренням питання про забезпечення населення якісною водою та зокрема, реконструкції Бортницької станції аерації у Києві. Питання перенесли на наступне засідання.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції 4 червня.

Також читайте Без популістичних заяв: як Японія допомагає Україні

"Була дуже жвава дискусія. З урахуванням того, що Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) залишився незадоволений з цього питання - не всі проблемні питання були визначені - було ухвалено рішення перенести це питання. Мова йде про те, що ми маємо знати з вами, яку ми вживаємо воду, що від цього є з нашим населенням і головне розуміти, куди після використання відправляється вода", - сказав Данілов.

За його словами, проблемним питанням є ситуація з Бортницькою станцією в Києві, яку від 2012 року збиралися реконструювати із залученням грошей японської сторони.

"Процеси жодні не відбуваються. На сьогодні викиди в місті Києві вдвічі перевищують всі норми які є в нашій державі. Крім того зверталася увага на регіон Кривбасу, південні регіони, там де треба приділяти багато увагу якості питної води і забезпечення водою сільського господарства і промисловості. Голосування не було", - сказав Данілов, додавши, що питання перебуває на додатковому опрацюванні.

Нагадаємо, що 2 вересня 2020 року Верховна Рада ратифікувала договір з Японією про надання кредиту в 901 мільйон доларів для модернізації Бортницької станції аерації.

Зазначимо, Бортницька станція аерації (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що очищує всі стічні води столиці,та прилеглих населених пунктів Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання