"Залишився єдиний аргумент": Кулеба заявив про руйнування вертикалі влади Путіна

Російська армія не здатна досягнути стратегічних цілей в Україні, сказав міністр.

Вертикаль влади російського диктатора Володимира Путіна повністю зруйнована, тому у нього лишається тільки ядерна зброя, яку він буде використовувати для залякування Заходу.

Таку думку висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує CNN.

Він зазначив, що російська армія не здатна досягнути стратегічних цілей в Україні.

"Очевидно, що його (Путіна, - ред.) армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому в його кишені залишився лише один останній аргумент... Я думаю, що це не більше, ніж гра на страху, тому що Путін надто любить життя", - сказав Кулеба.

Міністр заявив, що країни Заходу зроблять велику помилку, якщо будуть піддаватись Путіну на його ядерні погрози.

Також Кулеба заявив, що існує велика небезпека через перебування російських загарбників на Запорізькій АЕС і вона буде зберігатись, поки ЗСУ не звільнять Запорізьку область.

"Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинувачували в спричиненні чергової ядерної катастрофи. Тому я думаю, що вони намагаються знайти спосіб провести це як операцію під помилковим прапором або як щось інше, що не було б прямо приписано їм", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що у Росії після невдалого бунту Пригожина готуються замінити диктатора Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що провальний заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади президента РФ Володимира Путіна. Остаточний крах, швидше за все, буде хаотичним і насильницьким.

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