"Залізний купол" для України: Ізраїль пояснив, чому боїться передавати ЗСУ легендарну систему ППО

Ізраїль не наважується передати Україні свою легендарну систему ППО "Залізний купол", бо боїться, що це озброєння може потрапити до рук Ірану.

Про це сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України", - сказав ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху зізнається — Ізраїль побоюється, що зброю в Україні можуть захопити росіяни і передати ці технології Ірану, який постачає до РФ дрони-камікадзе. Зокрема, йдеться про систему протиповітряної оборони "Залізний купол", яка була розроблена Ізраїлем спільно зі США.

"Якби ця система потрапила до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними та під загрозою", - сказав Нетаньяху.

Також він наголосив, що Ізраїлю потрібна "свобода дій" у Сирії, де його армія (ЦАХАЛ) часто атакує іранські цілі поблизу російських військ.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Українське посольство в Ізраїлі звинуватило чинний уряд країни на чолі з Беньяміном Нетаньягу у налагодженні тісної співпраці з Російською Федерацією на тлі масштабної агресії, яку веде Кремль проти України, де проживає значна єврейська громада.

У посольстві України звернули увагу на “майже повну відсутність гуманітарної допомоги Україні” та бездіяльність щодо надання оборонної допомоги протягом останніх 1,5 року, коли триває повномасштабна війна. А також на те, що Ізраїль не запроваджував санкцій проти Росії, а, навпаки, збільшив двосторонню торгівлю протягом останніх двох років.

Натомість у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відреагували на звинувачення України і послу України в Ізраїлі Євгену Корнійчуку винесли "дипломатичну догану".

Беньямін Нетаньягу "розрекламував ізраїльську гуманітарну допомогу Україні та сказав, що для його країни важливо мати можливість продовжувати координацію з Росією для ударів по іранських цілях у Сирії". Так Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надає військову допомогу Україні.