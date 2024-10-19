Залучення військ КНДР до війни в Україні: у Франції стривожили заявою

Участь північнокорейських військових у війні Росії проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Що більше - такі дії Москви і Пхеньяна можу розширити його на територію Азії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Якщо це правда — а ми прислухаємося до наших українських партнерів — то таке рішення матиме серйозні наслідки. Воно призведе до нової ескалації. Це створює ризик того, що війна пошириться на Азію", - наголосив Барро.

З його слів, залучення солдатів Північної Кореї також свідчить про труднощі Росії у війні проти України.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер прокоментував участь військ КНДР у війні в Україні. Зокрема, вважає політик, це свідчить про "рівень відчаю" Кремля.

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