Залужний назвав чотири фактори, від яких залежить перемога України у війні

Для успіху у війні необхідна не лише сміливість, а й правильна стратегія.
Готовність українців, міжнародна підтримка, компетентне військове керівництво та ефективне управління – чотири складові перемоги над ворогом.
Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".
"Подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш, кажемо так, політичного погляду на процес війни. Як все ж таки бимполітичний. Крайня форма політичного процесу. Тобто, війна можлива і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо", - сказав він.
За його словами, міжнародна підтримка має бути надійною і постійною та ще важливо прогнозувати ситуацію на пів року вперед.
"Друге, має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через пів року. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни, для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно оперуватися. Тому давайте задавати собі питання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде з цим через пів року", - розповів Залужний.
Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявляв про обмежену готовність Європи до війни на виснаження.
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