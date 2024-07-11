Залужний – офіційно на посаді посла у Великій Британії: перша заява (фото)

Залужний вручив вірчі грамоти і офіційно розпочав роботу посла України у Великій Британії.

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот, приступивши до виконання обов’язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це пише посольство України у Британії на своїй сторінці в Facebook.

"Посольство України і надалі працюватиме над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією задля наближення нашої перемоги у війні з російським агресором. Ми докладемо усіх зусиль, аби посилити політичну та економічну підтримку, будемо опікуватись захистом прав та інтересів наших громадян", – йдеться в повідомленні дипустанови.

Сам ексголовком розповів, що вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

"Продовжую служити Україні. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства", – наголосив новий український посол у Британії.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року після чуток і припущень президент Зеленський відправив головкома ЗСУ Залужного у відставку і призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

8 березня президент погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

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