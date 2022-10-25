Залужний поділився з американцями досвідом боротьби з "шахідами"

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

«Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні Сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована», - йдеться у повідомленні.

«Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо», - зауважив він.

«У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу “Shahed-136” я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам. Довіра і взаємна підтримка є основою наших партнерських взаємин і запорукою прийдешньої Перемоги», - резюмував Залужний.

Іранські безпілотники в російській армії

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе, але заперечує це. Щоб зняти "звинувачення" про постачання, вони запевняють про готовність до діалогу з Україною. У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.

Аое російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

Також до Криму прибули іранські військові, які навчають росіян користуватися дронами. Україна знає про їхнє перебування, а ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За співпрацю з агресоркою Росією Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану.

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