Залужний пообіцяв чотирирічному хлопчику, що Україна поверне Маріуполь

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний розповів про щемливу розмову 4-річним хлопчиком з Маріуполя під час одного із дитячих заходів.

Про це він поділився в авторському документальному проєкті "Рік" Дмитра Комарова.

«Хлопчина Ілля, йому, здається роки 4. Відвів мене за руку і каже: «Я хочу з вами окремо поговорити». Нагніться, я вам хочу на вушко сказати. «Ми точно повернемось в Маріуполь?». Я кажу: «Так»», - розповів Залужний.

«А коли?», - запитав хлопчик.

«В цьому році», - запевнив Залужний.

Такі історії дуже надихають, - зауважив український генерал.

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Нагадаємо, що у річницю війни з Росією Залужний звернувся до українців і наголосив, що за девʼять років війни нація стала міцніша за бетон і сталь.

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