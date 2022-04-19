Залужний порозмовляв з колегою зі США Міллі: які теми зачепили

Залужний порозмовляв з колегою зі США Міллі: які теми зачепили

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний поспілкувався зі своїм американським колегою – головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Український головнокомандувач наголосив, що держава потребує невідкладної допомоги.

Про це Залужний повідомив у Мережі 19 квітня.

"Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої. Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану", – йдеться у повідомленні.

"Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране", – додав Залужний.

Нагадаємо, 18 квітня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що російські війська гостро погіршили гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях. А на півдні України зберігається небезпека висадки російських морських та повітряних десантів.

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