Залужний поспілкувався з американським генералом Марком Міллі: про що поговорили

Залужний обговорив з генералом Міллі важливі теми.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соціальних мережах.
«Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння», - йдеться у повідомленні.
Також головнокомандувач ЗСУ сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство.
«Ми налаштовані тільки на Перемогу», - резюмував Залужний.
Додамо, що раніше Залужний у Польщі вперше зустрівся з генералом армії США Марком Міллі. Вони детально говорили про захист України від агресії Росії.
До того ж Залужний поспілкувався з генералом Міллі телефон і сказав, що з Росією потрібно воювати до кінця.
Заяви Залужного
Нагадаємо, що Залужний отримав у спадок мільйон доларів та віддав усі кошти на ЗСУ. Громадянин США заповів Залужному мільйон доларів.
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