Залужний поспілкувався з американським генералом Марком Міллі: про що поговорили

Залужний обговорив з генералом Міллі важливі теми.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соціальних мережах.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння», - йдеться у повідомленні.

Також головнокомандувач ЗСУ сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство.

«Ми налаштовані тільки на Перемогу», - резюмував Залужний.

Додамо, що раніше Залужний у Польщі вперше зустрівся з генералом армії США Марком Міллі. Вони детально говорили про захист України від агресії Росії.

До того ж Залужний поспілкувався з генералом Міллі телефон і сказав, що з Росією потрібно воювати до кінця.

Заяви Залужного

Нагадаємо, що Залужний отримав у спадок мільйон доларів та віддав усі кошти на ЗСУ. Громадянин США заповів Залужному мільйон доларів.

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