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Залужний провів розмову з американським генералом Міллі: наголосив на необхідності посилення можливостей системи ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Залужний провів розмову з американським генералом Міллі: наголосив на необхідності посилення можливостей системи ППО

Фото: Associated Press

Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі. 

Обговорили низку важливих для тем.

"Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони. Розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу. Вдячний Президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Залужний зустрівся з колегами зі США, Британії і Польщі. Вони обговорили про зброю і фронт. 

Також ЗМІ повідомляють про те, що у Зеленського та Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті

Додамо, що раніше Залужний уже розмовляв з Міллі. Тоді сторони поспілкувалися про необхідність посилення ППО, зокрема за допомогою літаків F16. 

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Дата публікації
Перегляди
136
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