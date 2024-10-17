Залужний розповів Заходу 10 чесних фактів про війну в Україні: тези промови

Валерій Залужний наголосив на необхідності чесності, яка приведе “до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються”.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії, озвучив низку фактів для правильного розуміння поточних подій в Україні та в світі.

Текст виступу українською мовою опублікувала “Українська правда”.

У своєму виступі Валерій Залужний наголосив на необхідності чесності, яка приведе “до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються”.

Про НАТО як систему колективної безпеки

Першим фактом український дипломат та ексголовком ЗСУ назвав існування "колективного Заходу".

“Він дійсно існує, і ми вважаємо це групою розвинутих західних країн, з високо розвинутими економіками і демократіями та власною системою безпеки. Такими як НАТО”, - пояснив Залужний.

Про авторитарні країни

З іншого боку Залужний виокремив низку авторитарних країн, в яких влада сконцентрована в одних руках.

“Ці країни позбавлені демократії. Їхні економіки базуються на запасах корисних копалин, або на плановому регулюванні, і призначені для обслуговування інтересів правлячого лідера або партії чи руху”, - уточнив він.

Про боротьбу за незалежність

Валерій Залужний зазначив, що у світі також є країни, яким вдалося вийти зі складу авторитарних імперій та режимів і деякі з яких приєдналися до колективного Заходу.

Водночас, за його словами, існують країни, які попри спротив авторитарних держав, продовжують свою боротьбу за приєднання до цивілізованого світу і при цьому зберігають небезпеку втрати власної незалежності.

“Такі [країни] як Грузія, Білорусь вже втратили формальну незалежність. Така країна як Україна, внаслідок шаленого опору Росії та власної нерішучості, опинилася у війні за власну незалежність від авторитарної імперії”, - наголосив дипломат.

Про 10 років війни в Україні

Валерій Залужний зауважив, що на відміну від Білорусі та Грузії, які втратили свою незалежність майже безкровно, Україна вже 10 років воює саме за свою незалежність.

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“Повномасштабна війна вже триває майже три роки. Понад 30 тисяч людей вже загинуло. Сотні тисяч отримали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть є головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити у цивілізованому західному світі. І попри усі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє”, - наголосив він.

Залужний нагадав, що сьогоднішній ворог України заперечує нашу історію та культуру та намагається знищити українців як націю.

“Підтвердженням цього є не лише події з історії минулого століття. Такі як голодомор, наприклад, зовсім нещодавні події у Бучі та Гостомелі, події на окупованих територіях. Саме цей факт унеможливлює будь-яке мирне співіснування у майбутньому і відповідно не може розглядати будь-які варіанти зупинення війни на основі будь-яких намірів про взаємну безпеку”, - наголосив він.

Про слабкість Заходу

Причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, Залужний назвав “закономірні наслідки небажання колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки”.

“Саме користуючись слабкістю Заходу і безпосередньо США, Росія у 2008 році розпочала розширення "простору безпеки" [мається на увазі війна в Грузії]. Вже згодом у 2014 році, під мовчання все того ж колективного Заходу Росія розпочала війну проти України, яка врешті стала самою кривавою війною 21 століття в центрі Європи”, - нагадав дипломат.

Про “червоні лінії” Путіна

Валерій Залужний зазначив, що президент РФ Володимир Путін продовжує залякувати Захід “червоними лініями” та ядерною зброєю.

“Західні політики все частіше, перебуваючи у заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації... Але, чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна, тільки Україною, на це вже повинні дати відповідь якраз західні політики. Своїм виборцям”, - заявив він.

Про недостатню кількість зброї

Валерій Залужний зазначив, що колективний Захід не вірив в Україну і тому на початку вторгнення РФ західна преса давала Україні спочатку три години, а потім три доби.

“Прийшовши на допомогу Україні, Захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти у 2023-му році якихось значущих успіхів у розгромі Росії і увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої вже сьогодні здається неможливим”, - сказав він.

Український дипломат нагадав про свої статті, які писав, перебуваючи на посаді гловком ЗСУ, коли стало зрозумілим, що Україна втратила можливість самотужки підійти до завершення війни.

Про країни, які об’єдналися навколо Росії

Валерій Залужний нагадав, що довкола Росії об’єдналися Китай, Північна Корея та Іран.

“Більшість у цих країнах навіть не знає, де знаходиться Україна. А якщо уважно подивитися на таку організацію як БРІКС, а особливо на її перспективи? Він буде розширюватися. А що ж колективний Захід? Він все ще боїться ескалації?” - риторично запитував дипломат.

Про те, як змінилася війна

Валерій Залужний наголосив, що війна, на жаль, змінилася і більше не буде такою, як, скажімо у 1953 році [мається на увазі війна в Кореї].

“Вона закінчилася влітку 23-го року в Україні. У той момент, коли на поле бою прийшли роботи, а західна преса і натівські генерали сміялися з мене. Вже в 2024 році в бій прийшли технології. Їх привів штучний інтелект. З мене вже ніхто не сміється. Навіть тут у Британії вже переглядають стратегію національної безпеки. НАТО мовчить. А що тоді з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і наддорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні. На жаль”, - підсумував ексголовком ЗСУ.

Про три базові відчуття для Перемоги

За словами Залужного, українцям для перемоги потрібні три базові відчуття:

відчуття власної безпеки, яке можна гарантувати шляхом вступу України в НАТО або “зробити з України НАТО”, як, наприклад, Ізраїль;

відчуття необмежених можливостей розвитку, тобто відновлення післявоєнної України, для якої теж потрібні гарантії безпеки для інвесторів, які не ризикуватимуть вкладати кошти в країну, де завтра може бути знову війна;

відчуття власної домівки, де діти можуть жити у мирі і спокої.

Нагадаємо, в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. В першому пункті плану йдеться про вступ України до НАТО.

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