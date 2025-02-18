Залужному з Будановим українці довіряють найбільше - опитування

Згідно з даними опитування, станом на лютий цього року лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний (61,0%) та Кирило Буданов (50,3%). Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%.

На третьому місці за рейтингом довіри – Олександр Усик (47,3%). Чинний президент Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником у 42,4%.

Засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко звернув увагу на те, що протягом останнього року громадяни України демонструють стійку довіру до військових діячів. Тривалим є і поступове зниження довіри до президента Зеленського – на думку Єременка, це свідчить про розчарування, яке суспільство відчуває стосовно українського політикуму загалом та чинної влади зокрема. «Високий рівень довіри до військових, а також тенденція до зниження довіри до політиків мають просте пояснення – українці схильні підтримувати тих, хто безпосередньо впливає на безпеку країни, та все скептичніше ставляться до керівництва держави, на яке покладають левову частку відповідальності за негаразди в країні», – додав Єременко.

«Результати дослідження вчергове підтвердили, що в українському суспільстві існує стійкий запит на нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових. А настільки високий показник суспільної довіри до Усика пов’язаний з його нещодавніми перемогами на рингу – втім я б розглядав це як тимчасове явище. До того ж, більшість українців не сприймають Усика як суспільного чи політичного діяча», – каже керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

Згідно з результатами опитування найбільший баланс довіри також мають Валерій Залужний та Кирило Буданов – 36,7% та 20,4% відповідно. За винятком Олександра Усика (17,6%), решта персоналій, стосовно яких проводилося опитування, мають негативний баланс довіри українців.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що такі показники балансу довіри є цілком закономірними: «Роль Сил оборони у захисті країни залишається критично важливою, тому громадяни довіряють тим, хто безпосередньо відповідає за безпеку України (як-от Буданов) або відповідав за неї у недалекому минулому (Залужний). І це абсолютно логічно в контексті повномасштабної війни, яка триває».

Також респондентам було задано запитання, в якому напрямку в цілому рухається Україна. Загалом позитивно напрямок руху країни оцінили 46,6% опитаних (у грудні цей показник становив 41,8%), негативно – 38,6% (у грудні – 42,9%).

Андрій Єременко зазначив, що градус песимізму українців щодо загального курсу країни залишається високим. Хоча цей показник дещо знизився порівняно з груднем 2024 року. «Соціально-економічна ситуація в Україні залишається важкою, а владні структури продовжують «радувати» нас корупційними скандалами та демонструвати не надто високу ефективність. Проте люди починають більш оптимістично дивитись в майбутнє, оскільки активізувались розмови та збільшилось сподівання на швидке перемир’я», – додав він.

Дослідження провела компанія Active Group на замовлення БО «Фонд досліджень майбутнього» за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Опитано 2000 респондентів в усіх областях України протягом 12-16 лютого 2025 року (без урахування тимчасово окупованих територій). У прес-конференції взяли участь засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко, директор БО «Фонд досліджень майбутнього» Роман Ярошенко, а також керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак та директор Інституту світової політики Євген Магда.