Залужний: Єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, - це наша гордість

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Запевнив, що російські звинувачення про “плани” України застосувати “брудну бомбу” є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, - це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує Росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну", - запевнив він.

Фейк РФ про "брудну бомбу"

Російські пропагандисти вигадали новий фейк: мовляв, Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб потім звинуватити Росію. Через це Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО. Проте іноземні колеги не повірили Шойгу та закликали Росію не провокувати ескалацію конфлікту.

Але росіяни не припиняють поширювати свої маразматичні історії, і навіть опублікували мапу радіусу ураження "брудної бомби".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Вони хочуть налякати світ загрозою, щоб домовитися про тимчасовий мир з Україною та наростити свої військові потужності.

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