Залужний з Будановим зберігають лідерство за довірою українців, - соцдослідження

Про це свідчать дані щомісячного національно репрезентативного опитування, проведеного агенцією InfoSapiens 15-27 листопада 2024 року за схемою Omnibus. Дослідження проводилося у межах співпраці з благодійною організацією «Фонд досліджень майбутнього» з метою вивчення суспільних настроїв в Україні.



Згідно з результатами опитування, рівень суспільної довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 76,8%. Це на 2,1% більше, ніж у жовтні (74,7%).



Також українці почали більше довіряти начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову – його рейтинг суспільної довіри становить 54,6%, що на 3,3% більше, ніж у жовтні (51,3%).

Володимиру Зеленському станом на листопад довіряють 53% громадян України, що на 2,2% більше, ніж у жовтні (50,8%).



Водночас майже половина українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Про це свідчить друга частина дослідження. В респондентів поцікавилися, чи в цілому справи в Україні рухаються у правильному/неправильному напрямку.

На думку 49,6% опитаних, Україна рухається в неправильному напрямку, це на 3,3% менше, ніж у жовтні (52,9%).

33,6% респондентів відповіли, що ми рухаємося у вірному напрямку (їхня кількість зросла на 2,1%, в жовтні таких було 31,5%).

Ще 16,8% опитаних не змогли або відмовилися відповісти.



Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок (за оцінкою IS не менше 96% дорослого населення країни мають мобільні номери).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Вибірка дослідження – 1000 інтерв’ю.