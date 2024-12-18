Залужний з Будановим зберігають лідерство за довірою українців, - соцдослідження

Найбільше українці довіряють Валерію Залужному та Кирилу Буданову. Чинний президент України Володимир Зеленський посідає лише третє місце за рейтингом суспільної довіри.
Про це свідчать дані щомісячного національно репрезентативного опитування, проведеного агенцією InfoSapiens 15-27 листопада 2024 року за схемою Omnibus. Дослідження проводилося у межах співпраці з благодійною організацією «Фонд досліджень майбутнього» з метою вивчення суспільних настроїв в Україні.
Згідно з результатами опитування, рівень суспільної довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 76,8%. Це на 2,1% більше, ніж у жовтні (74,7%).
Також українці почали більше довіряти начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову – його рейтинг суспільної довіри становить 54,6%, що на 3,3% більше, ніж у жовтні (51,3%).
Володимиру Зеленському станом на листопад довіряють 53% громадян України, що на 2,2% більше, ніж у жовтні (50,8%).
Водночас майже половина українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Про це свідчить друга частина дослідження. В респондентів поцікавилися, чи в цілому справи в Україні рухаються у правильному/неправильному напрямку.
На думку 49,6% опитаних, Україна рухається в неправильному напрямку, це на 3,3% менше, ніж у жовтні (52,9%).
33,6% респондентів відповіли, що ми рухаємося у вірному напрямку (їхня кількість зросла на 2,1%, в жовтні таких було 31,5%).
Ще 16,8% опитаних не змогли або відмовилися відповісти.
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок (за оцінкою IS не менше 96% дорослого населення країни мають мобільні номери).
Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
Вибірка дослідження – 1000 інтерв’ю.