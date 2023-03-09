Залужний з Єрмаком поспілкувалися з Салліваном та Міллі: обговорили ситуацію в Бахмуті та на Донецькому напрямку

Залужний з Єрмаком обговорили ситуацію на фронті з колегами зі США.
У межах постійного діалогу з союзниками, разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
«Розповів про оперативну ситуацію на фронті і можливі дії противника. Окремо зупинилися на ситуації у Бахмуті та заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій сил оборони на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.
Українські посадовці наголосили на важливості вчасного надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.
«Вдячний американському народові, адміністрації Президента Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет», - резюмував Залужний.
Нагадаємо, що раніше Залужний зустрівся з колегами зі США, Британії і Польщі. Вони обговорили про зброю і фронт.
Також ЗМІ повідомляють про те, що у Зеленського та Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті.
Додамо, що раніше Залужний уже розмовляв з Міллі. Тоді сторони поспілкувалися про необхідність посилення ППО, зокрема за допомогою літаків F16.
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