Залужний з Єрмаком поспілкувалися з Салліваном та Міллі: обговорили ситуацію в Бахмуті та на Донецькому напрямку

Залужний з Єрмаком обговорили ситуацію на фронті з колегами зі США.

У межах постійного діалогу з союзниками, разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

«Розповів про оперативну ситуацію на фронті і можливі дії противника. Окремо зупинилися на ситуації у Бахмуті та заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій сил оборони на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Українські посадовці наголосили на важливості вчасного надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

«Вдячний американському народові, адміністрації Президента Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет», - резюмував Залужний.

Нагадаємо, що раніше Залужний зустрівся з колегами зі США, Британії і Польщі. Вони обговорили про зброю і фронт.

Також ЗМІ повідомляють про те, що у Зеленського та Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті.

Додамо, що раніше Залужний уже розмовляв з Міллі. Тоді сторони поспілкувалися про необхідність посилення ППО, зокрема за допомогою літаків F16.

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