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Залужний заявив про обмежену готовність Європи до війни на виснаження

Залужний заявив про обмежену готовність Європи до війни на виснаження

Валерій Залужний / Фото: Офіс президента України

Європа перебуває “в теплому середовищі” і не хоче його зараз залишати. 

Європейські країни не бажають залишати комфортного середовища, в якому перебувають, тому не цілком готові до війни з Росією на виснаження.

Таку думку висловив під час свого спілкування із журналістами “УП” посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

При цьому він наголосив, що військові дії в стратегії війни на виснаження важливі, але, ймовірніше за все, не головні. 

“Є ще декілька важливих напрямків, де працюють росіяни. Це перш за все інформаційно-психологічні операції. Є ще когнітивна сфера, вплив якої ми дуже сильно відчуваємо”, - зазначив Залужний.

За його словами, Європа все ще перебуває “в теплому середовищі” і не хоче його зараз залишати. 

“На мою особисту думку, якщо вони готові до такої війни в умовах "ізмору", то, мабуть, із дуже великими обмеженнями”, - підсумував український генерал.

Нагадаємо, Валерій Залужний вважає, що під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн Заходу може виявитися недостатньою.

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