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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
902
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Залужного й Буданова умисно не включили в останні рейтинги через те, що довіра до них зростає, - блогер

Колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова умисно не включили в останні рейтинги через те, що довіра до них зростає.

Залужного й Буданова умисно не включили в останні рейтинги через те, що довіра до них зростає, - блогер

Таке переконання висловив громадський діяч та блогер Євген Прокопишин.

“Уже писав про свіже опитування від КМІС, але узагальнено. Окремо хочу все ж продовжити думку про те, на скільки воно об'єктивне. Справа в тому, що в списку чомусь є всяка російська агентура по типу Мураєва та Арестовича (цей взагалі не має ніяких навіть теоретичних шансів на політичну кар'єру в Україні), але чомусь немає екс-головкома ЗСУ Залужного та начальника ГУР Буданова. Чому?”, - задався питанням Прокопишин.

Він нагадав, що попередні опитування показували, що саме у них були найбільші темпи зростання довіри - приблизно 65-70% у Залужного, 60-65% у Буданова та 60-65% у Зеленського.

“Так, це були опитування не від КМІС і в кожному з подібних опитувань похибка +/-5%, відповідно реально у всієї цієї ТОП-3 довіра +/- однакова, і довіра до усіх також змінюється від ситуації та часу, проте факт є факт — вони були у списку і картинка була інакшою. Тож можна стверджувати, що Залужного й Буданова умисно не включили в останні рейтинги КМІС, і єдина причина - якраз через те, що довіра до них зростає”, - констатував блогер.

Він висловив впевненість, що не може бути об'єктивним опитування, в якому є лише одна персона з високим рівнем довіри, проте немає двох інших, які були у списку раніше і які мають бути в усіх подібних опитуваннях.

“Звісно, інші зацікавлені особи бояться конкуренції, тому різними методами намагаються «злити» їх і соціологія один з таких інструментів. Тому, дуже схоже на те, що опитування КМІС відверто проплачене замовниками, які явно бояться бойових генералів в політиці”, - підкреслив Євген Прокопишин.

Дата публікації
Кількість переглядів
902
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