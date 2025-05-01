Залужний, Буданов, Білецький: які партії військових можуть пройти до парламенту (опитування)

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Такі дані закритого опитування публікує видання “NV Бізнес”.

Зокрема, у другому турі президентських виборів гіпотетична партія Валерія Залужного може отримати більш ніж 30% голосів виборців, а сили Буданова й Білецького - понад 5%.

“На парламентських виборах умовна політична сила Валерія Залужного отримала б понад 30% голосів, ребрендована «Слуга народу» — близько 20%, а «Європейська солідарність» — закрила б трійку лідерів із показником близько 6%. При цьому 5-відсотковий бар'єр могли б подолати також дві окремі сили, пов’язані з військовими лідерами — Кирилом Будановим і Андрієм Білецьким”, - йдеться у статті.

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Що стосується виборів президента, то їхні результати значною мірою залежатимуть від того, хто стане головним опонентом Володимира Зеленського.

Так, за умови потрапляння до другого туру президентських виборів Володимира Зеленського та Петра Порошенка, чинний президент має шанси отримати понад 70% голосів, а його попередник - трохи більше ніж 25%.

Однак у сценарії, де опонентом Зеленського у другому турі стає Залужний, чинний голова держави програє з розривом понад 20%.