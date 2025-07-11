Залужний дорікнув Байдену щодо війни в Україні: в чому річ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний різко розкритикував нерішучість адміністрації Джо Байдена, які затягнули війну.

Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у колонці для «Української правди».

«Світовий порядок, який сформувався після Другої світової війни та розпаду Радянського Союзу, безапеляційно руйнується. Війна в Україні стала чи не останнім ударом в основу старого світу та остаточно поставила крапку в його існуванні», — зазначив Залужний.

Реклама

На думку ексголовкома ЗСУ, небажання США ухвалювати рішучі кроки щодо підтримки України для остаточної поразки Росії підтверджували неспроможність впливати на світовий устрій та виглядало як спроба зберегти «цей світ».

«Саме побоювання можливої поразки Росії призвело до затяжної війни з одного боку та до збільшення фінансових і політичних витрат — з іншого. Затягування війни й усе більше залучення економік демократичних країн, насамперед США, та формування стратегічних союзників Росії призвело до неготовності до надмірних витрат без політичної обґрунтованості, і як наслідок — до появи сил, що мали щось протиставити цьому. Так, американський народ зробив свій законний вибір. Для нас же це стало остаточним діагнозом, що світ буде змінюватися», — додав посол України у Великій Британії.

Колишній головнокомандувач також пояснив, що вибір американців на користь Дональда Трампа у 2024 році є відображенням історичних тенденцій.

«Цей світ справді потребував змін. Не випадково про них ще в далекому 2007 році хтось заявив на Мюнхенській конференції. І зовсім не випадково вже в 2024 році американці знову обрали своїм президентом Дональда Трампа. Попри величезну критику, він і є насамперед відображенням історичної тенденції. Тенденції, яку необхідно не тільки прийняти, а й рахуватися з нею», — написав Залужний.

Реклама

Він зауважив, що США, ймовірно, намагаються зменшити навантаження на зовнішні зобов’язання, щоб зосередитися на конкуренції з Китаєм.

«Це означає, що, імовірно, усвідомлюючи перенапруження, Вашингтон прагне скоротити витрати на зовнішні активи, насамперед в Європі, і, можливо, отримати паузу для підготовки до жорсткої конкуренції з КНР. Особливо показовим у цьому контексті є політичний дискурс та вже окремі рішення, які дедалі більше акцентуються на внутрішніх пріоритетах і ставлять під сумнів безумовність продовження допомоги Україні», — резюмував ексголовком.

Нагадаємо, Залужний повідомив, яка саме зброя США негайно потрібна Україні, крім Patriot.