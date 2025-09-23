Залужний і Буданов мають найбільший політичний потенціал — блогер

Реклама

Таке переконання висловив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

Він зазначив: те що, війна рано чи пізно закінчиться або перейде в менш активну фазу – річ очевидна. І після цього Україну чекає активізація політичного процесу – перш за все, президентські вибори.

“І тут цікаво розглянути шанси ключових фігур на перемогу у президентських виборах. Почнемо з чинного президента Володимира Зеленського. Згідно з даними соціологічного дослідження групи «Рейтинг», в липні цього року за нього готові були проголосувати 25,2% опитаних. Цікаво, що в серпні той же «Рейтинг» підвищив цей показник для Зеленського аж до 35,2%. Не менше цікаво те, що своє дослідження за липень група «Рейтинг» видалила зі свого сайту, але його встигли зберегти і публікують деякі ЗМІ”, - написав Цибулько.

Він задався питанням, яким же є реальний політичний рейтинг Зеленського? Адже дані внутрішніх соціологічних досліджень, які він бачив особисто, свідчать про 23-25%.

Тобто дуже схоже, що «Рейтинг» накручує рейтинг Зеленського на 10-12% за вказівкою від ОП. Навіть КМІС, який відомий своєю заангажованістю Офісом президента, в липні показав падіння довіри до Зеленського з 65 до 58% порівняно з червнем. Тож звідки може взятися десятивідсоткове зростання політичного рейтингу Зеленського, яке показує «Рейтинг»? Схоже, що ОП перебуває в істеричному стані і намагається «надути» рейтинг чинного президента до того, як війна закінчиться чи «заморозиться» – бо тоді буде знято «суспільний мораторій» на критику Зеленського, і на нього і його оточення понесеться шквал компромату. Згадають і про корупцію величезних масштабів і нечуваного цинізму, і про провали в підготовці до повномасштабної війни, і про обман суспільства на кшталт «шашликів у травні», і про багато іншого”, - впевнений експерт.

На його думку, з цього напрошується очевидний висновок – Зеленський має небагато шансів переобратися на наступний термін.

“Основним політичним конкурентом Зеленського вважають Залужного. Дійсно, рейтинг довіри в нього зараз високий і більший, ніж у Зеленського (74% проти 68%). Але тут також є одне «але» – коли спаде «мораторій» на критику, йому також пригадають багато негативу (невдалий наступ 2023 року, провальну операцію в Кринках, незрозумілу історію зі звільненням з лав ЗСУ і т. д.). Потенційно сильною фігурою на президентських виборах є й Буданов – в нього стабільно високий рейтинг довіри. Зараз суспільство сприймає його переважно як військового професіонала, але це дає великий запас політичного рейтингу, бо воєнна загроза Україні нікуди не зникне ще довгі роки. Крім того, соціологічні дослідження показують, що Буданов має великий рейтинг другого вибору – тобто відсоток людей, готових за нього проголосувати, потенційно ще більший”, - зазначив блогер.

На цьому тлі він спрогнозував, що у другому турі президентських виборів вибір буде саме між Залужним і Будановим, а Зеленський скоріше за все туди не потрапить.

“Отже, вже зараз Зеленському треба робити ставку на прохідну фігуру, і це явно буде не Залужний. По-перше, ми не бачимо публічної підтримки Зеленського з боку Залужного, хоча він має для цього всі можливості. По-друге, в серпні голова ОП Єрмак проводив зустріч з Залужним на предмет приєднання того до команди Зеленського, але отримав відмову, про це неодноразово писали ЗМІ.

По-третє, на початку 2024 року ОП мав конфлікт з Залужним, за результатами якого його звільнили з лав ЗСУ. До того ж, екс-головком доволі давно співпрацює з Порошенком, який зробив на нього політичну ставку. Зі всього цього в мене напрошується прогноз, що найбільші шанси вийти у другий тур президентських виборів мають Залужний та Буданов. І саме на Буданова ймовірно робитиме ставку нинішній президент”, - констатував Володимир Цибулько.