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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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426
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2 хв

Залужний: якщо хтось вимірює власну воєнну силу зразком війни в Іраку — я вам дуже співчуваю

Залужний натякнув, що військова машина Заходу застаріла і вже не є такою могутньою, як раніше.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Валерій Залужний

Валерій Залужний

Балансу сил, який був утворений після закінчення Холодної війни, вже не існує. Бо забезпечуватися ці правила мали б силою примусу, яку забезпечують лідери світової політики.

Про це сказав посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму виступі на Лондонській безпековій конференції, текст якого публікує «Українська правда».

«Вже немає ніякого світового порядку, описаного в працях великих творців ліберального світу. Він прийшов до свого логічного кінця під тиском невдоволених, з одного боку, і страхом та неспроможністю — з іншого. Внаслідок цього, існуюча система світового порядку, яка історично базувалася на двох складниках — наборі правил та балансі сил, почала руйнуватися. Бо забезпечуватися ці правила мали б силою примусу, яку забезпечують лідери світової політики», — зазначив колишній головком.

Він наголосив, що правила, прописані для спільного існування світу, тепер не діють. А інституції, призначені для контролю виконання цих правил, не можуть їх контролювати.

«Сила договору немає ніякого значення. Деструктивні тенденції у системі світової безпеки поставили під сумнів систему міжнародних безпекових гарантій. Чого вартий, наприклад, Будапештський меморандум? Рівно того, що і 5 стаття договору НАТО. Поняття гарантій безпеки — правових, дипломатичних та військових — втратило свою безумовність. Та й сам пошук цих гарантій, на прикладі України, ставить під сумнів взагалі їх існування саме сьогодні», — розмірковує посол.

Залужний натякнув, що військова машина Заходу застаріла і вже не є такою могутньою і непереможною, як раніше.

«Ніякого балансу сил, про який так наполегливо нам розповідали викладачі в університетах, вже не існує. Того саме балансу, який був утворений після закінчення холодної війни. І не тільки морально, а й фізично. Якщо хтось під статтю 5 НАТО вимірює власну воєнну силу зразком останньої війни в Іраку — я вам дуже співчуваю», — підсумував він.

Раніше Валерій Залужний взяв під сумнів доцільність існування НАТО через його неготовність до реального збройного конфлікту.

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