Політика
73
2 хв

Залужний назвав важливий наслідок від 100-річної угоди з Британією

За словами українського політика, угода з Великою Британією дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Український посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав ратифіковану Верховною Радою 100-річну угоду з цією країною унікальним документом, який означає інтеграцію України у західний світ.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Це унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності», — наголосив Залужний.

За словами політика та дипломата, потенціал вигод від такого партнерства величезний.

«Для Британії — це зміцнення позицій у Східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу — це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії. І не лише зброєю», — зазначив він.

Залужний вважає, що ця угода стала історичним явищем, яка не тільки демонструє силу міжнародного права і дружби, але й «дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй».

Як повідомлялося, угода з Британією охоплює співпрацю в галузях безпеки, оборони, економіки, науки та культури.

За цим документом, Лондон щороку до 2030/2031 фінансового року виділятиме Україні щонайменше 3,6 млрд фунтів військової допомоги. Йдеться про підготовку військових, навчання пілотів, постачання літаків і спільне виробництво зброї.

Нагадаємо, у січні цього року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічне партнерство. Документ складається з двох частин — відкритої та закритої, яка залишається таємною.

