Залужний описав фінал війни України: як все може закінчитися

Валерій Залужний / © Getty Images

Реклама

Війна Росії проти України може завершитись і без перемоги або поразки однієї з країн.

Про це ексклюзивно LIGA.net заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Завершення або зупинка війни, особливо тієї, що йде на виснаження, залежатиме від сукупності досягнень або втрат на військовому, економічному і політичному фронтах, — зазначив Залужний, додавши, що обвал на одному з таких фронтів „може спричинити появу лише передумов для її закінчення“.

Реклама

«Проте і стійкість усієї конструкції абсолютно залежна від стійкості та потенціалу інших. Наприклад, так вже швидко спрогнозований мир в Україні поставить досить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат — це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні. І закономірно, що саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з нашого боку», — пояснив колишній військовий.

Він додав, що наразі важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються «вималювати сценарії» для України: «Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, — очевидний».

Раніше Залужний заявляв, що Україна прагне миру через перемогу, а не ілюзію. Дипломат наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що «жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви».