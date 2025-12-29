Посол України у Великій Британії Валерій Залужни / © Associated Press

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується на початку січня залишити свою дипломатичну посаду. Він уже обговорив своє рішення з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Про це повідомляє Radio NV із посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах.

За інформацією наближених до Офісу президента джерел, Залужний ще кілька тижнів тому під час перебування в Києві повідомив Зеленському про свій намір піти у відставку.

«Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем’єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив», — зазначають співрозмовники видання.

Інші джерела розповідають, що певний час Залужний також розглядав можливість роботи на посаді посла у США або повернення на посаду головнокомандувача ЗСУ, однак наразі жодних рішень з цього приводу не ухвалено.Водночас про зміну українського посла у Сполучених Штатах, за словами співрозмовників, поки не йдеться.

«Ймовірно, Залужний хоче повернутись до Києва, він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення», — зазначає одне з джерел.

Редакція Radio NV звернулася по коментар до пресслужби посла у Великій Британії, однак відповіді станом на цей момент не отримала.

Нагадаємо, на початку грудня Залужний натякнув на своє повернення до України, опублікувавши у Facebook спільне фото з дружиною Оленою на тлі різдвяної ялинки. Лаконічний підпис «Вдома найкраще» спровокував хвилю обговорень у Мережі щодо завершення його дипломатичної місії в Лондоні.