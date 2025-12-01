ТСН у соціальних мережах

Політика
491
1 хв

Залужний повернувся до України — що відомо

«Вдома найкраще»: Залужний публікує фото з дружиною, інтригуючи українців поверненням з Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Колишній головком ЗСУ, а нині — посол у Великій Британії Валерій Залужний, ймовірно, повернувся до України.

Про це він натякнув у своєму Facebook.

Ексголовком опублікував спільне фото зі своєю дружиною Оленою з лаконічним підписом: «Вдома найкраще».

Це дало підставу українцям припустити, що Залужний прибув з Британії до України. Інших деталей про повернення ексголовком наразі немає.

Нагадаємо, що 29 листопада Валерій Залужний опублікував колонку у LIGA.net, де зробив низку важливих заяв. Зокрема, він описав фінал війни України, попередив, що Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини, і визнав, що Україна перебуває у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності.

491
