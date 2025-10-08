Залужний розповів, чи готується до виборів

Валерій Залужний / © Getty Images

Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував гучну статтю видання Intelligence Online, що нібито від його імені пропонують військовим доєднатися до його нової політичної сили.

Про це Залужний написав у Telegram.

«Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою», — поскаржився ексголовком.

Залужний запевнив, що визнає жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожному, хто отримує політичні пропозиції від начебто його прізвища Залужний радить повідомити про це правоохоронні органи.

Ексголовком наголосив, що не створює ні штабів, ні партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою.

На його думку, поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі — їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда. Лише обʼєднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій», — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація, що Залужний нібито кликав топвійськових до свого виборчого списку. Проте медіарадниця колишнього головкома це спростовує.