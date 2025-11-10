Залужний розповів, яким має бути справедливе завершення війни

Валерій Залужний / © Associated Press

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний наголосив, що Україна прагне миру, але відкидає капітуляцію, замасковану під мирні домовленості.

Про це він написав у статті для видання The New York Post.

Дипломат наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що «жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви».

«Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу», — наголосив Залужний.

Раніше Залужний заявив, що бойові дії на Донецькому напрямку фактично зайшли у позиційний глухий кут, який нагадує події Першої світової війни.