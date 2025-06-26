ТСН у соціальних мережах

Залужний та Буданов знову лідери суспільної довіри, - опитування SOCIS

Більше половини українців підтримують проведення виборів після завершення воєнного стану. Серед кандидатів у президенти найбільший рівень довіри мають Валерій Залужний та Кирило Буданов. Про це свідчать результати опитування, що проводилося Центром SOCIS у червні.

За результатами дослідження, 57,6% опитаних вважають, що вибори необхідно проводити після скасування воєнного стану. Проти виборів висловилися 5,1% респондентів.

Водночас найвищий рівень довіри мають Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Так, 33,2% опитаних повністю довіряють Залужному, ще 33,2% – скоріше довіряють. Таким чином, він очолює рейтинг із сумарним показником довіри у 66,4%.

Начальник ГУР Кирило Буданов посідає друге місце. 23% респондентів йому повністю довіряють, ще 32,3% – скоріше довіряють. Загальний рівень довіри до Буданова становить 55,3%.

Замикає трійку лідерів Володимир Зеленський із 22,7% повної довіри та 26,4% тих, хто скоріше довіряє. Загальний рейтинг довіри до чинного президента становить 49,1%.

На запитання про емоційне ставлення до чинної влади найбільш поширеними відповідями респондентів було «розчарування» (46,7%), «надія» (26,6%), «сором» (20,4%), «злість» (16,9%) та «співчуття» (15,1%).

Дослідження охопило 2000 респондентів з усіх регіонів (крім тимчасово окупованих територій), опитування проводилося методом face-to-face, вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном. Похибка не перевищує 2,1%.

