Валерій Залужний / © Associated Press

Через три дні після катастрофічної сутички між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі в лютому 2025 року команда віцепрезидента Джей Ді Венса хотіла домовитися про дзвінок з Валерієм Залужним.

Про це пише The Guardian.

Віце-президент США зіграв важливу роль у провокуванні конфронтації між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті, сидячи на сусідньому дивані. У виданні припускають, що Венс та інші люди в оточенні Трампа, очевидно, обмірковували потенційні альтернативи Зеленському.

Ситуація виглядала жахливою, і деякі в адміністрації США відкрито обговорювали, які механізми вони могли б використати для заміни українського президента. «Я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову працювати із Зеленським», — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, публічно запропонувавши Зеленському піти у відставку.

Невдовзі після цього офіс Венса спробував зателефонувати Залужному. За інформацією джерел The Guardian, команда Венса спробувала різні дипломатичні та інші канали, щоб зв’язатися із Залужним.

Своєю чергою Залужний, після консультації з керівником апарату Зеленського, відмовився відповідати на дзвінок. Для генерала, якою б не була неприязнь до Зеленського, підтримка команди Трампа проти власного президента була неприйнятною.

«Цей епізод відображає політичні труднощі, по яких Залужний пройшов з того часу, як Зеленський звільнив його з посади командувача армії минулого лютого та відправив до Лондона. З одного боку, звиклий працювати в рамках суворої військової ієрархії, Залужний залишається вірним уряду, якому служить. З іншого боку, багато хто — як вдома, так і за кордоном — вважає його природним наступним президентом України та підштовхують його до початку політичної кампанії», — пишуть у виданні.

Журналісти стверджують, що ця розповідь базується на інтерв’ю з кількома людьми, близькими до Залужного, а також політичними інсайдерами, дипломатами та іншими особами, які безпосередньо обізнані з описуваними подіями. Більшість просила про анонімність, враховуючи делікатність теми. Багато деталей повідомляються вперше.

У виданні нагадують, що в Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни.

Проте рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну конкуренцію для Зеленського.

Політичні «паломництва» до Лондона

Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв’ю. Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було б поставити незручні запитання. Однак The Guardian дізналося, що до посольства України на заході Лондона, постійно приїжджають політичні «паломники», щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися на виборах.

Серед цих відвідувачів були українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт, який відвідав Залужного, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. Залужний відмовився від пропозиції.

Ще одним частим гостем був Андрій Єрмак. За словами обізнаного джерела, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами.

Залужний відмовився, але також пообіцяв бути вірним, до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує Офісу президента жодних неприємних сюрпризів.

«Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно», — нібито сказав Залужний Єрмаку.

Поки що Залужний не повідомив про свої політичні амбіції, хоча в Києві дедалі більше людей вірять, що він готується до політичної кампанії. Генерал соромиться своїх планів навіть у приватному порядку з близькими соратниками, але багато хто вважає, що він просто вичікує нагоди, перш ніж вступити у боротьбу.

«Він обрав найрозумнішу тактику. Він прийме остаточне рішення лише в останній момент, безпосередньо перед виборами», — каже український політолог Володимир Фесенко.

Битва двох «З» буде катастрофою для країни

Після скандалу у Білому дому Залужний зустріч Зеленського в аеропорту Лондона та опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах фотографію, на якій чоловіки потискають один одному руки.

«Шлях попереду буде нелегким, але разом ми подолаємо всі виклики», — написав він. Це була демонстративна демонстрація єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення.

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив», — сказало джерело, близьке до Залужного. «Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми маємо бути єдиними».

За інформацією видання, ця обережність почала дратувати деяких опонентів Зеленського в Києві.

«Він військовий, він розуміє, як виконувати накази та працювати в рамках структури, але він не розуміє, як проводити політичні маневри», — сказав колишній високопосадовець, який сподівається переконати Залужного балотуватися. «Справжній лідер мав би прийняти заклик Венса, він мав би робити кроки. Але як його переконати?»

Інше джерело, яке знає Залужного і також є колишнім високопосадовцем, сказало, що генерал надто побоюється внутрішньої дестабілізації, щоб розпочати політичну кампанію проти Зеленського.

«Я не вірю в битву двох „З“, це буде катастрофою для країни, і я не думаю, що він до цього готовий. Тому я думаю, що він балотуватиметься лише тоді, коли Зеленського вдасться переконати піти у відставку», — сказало джерело.

Залужний підбирав команду?

Минулого місяця Залужний прибув до Києва на шестиденний саміт українських послів.

Випадково, саміт означав, що Залужний опинився в Києві під час хвилі вуличних протестів проти плану уряду нейтралізувати два антикорупційні органи. Мітинги налякали команду Зеленського та призвели до швидкого розвороту. Дехто сподівався, що це може бути момент, коли Залужний публічно порве із Зеленським.

«Багато людей чекали, що він щось скаже, але він мовчав», — сказала нардепка Інна Совсун.

За інформацією видання, після саміту Залужний залишився на тиждень у Києві та провів численні зустрічі з різними політичними та громадськими діячами. Поширилися чутки, що він нарешті обирає членів майбутньої політичної команди. Його оточення заперечує, що розмови стосувалися політики.

На запитання, чи вважає Офіс президента Залужного політичною загрозою, радник голови ОП Єрмака Михайло Подоляк відповів: «Президент розглядає Залужного як частину команди, як посла у важливій країні… У будь-якому разі, наразі немає реального політичного процесу».

На питання, що буде, коли ці політичні процеси перезапустяться, коли б це не було, Подоляк сказав: «Я не готовий сказати, що тоді станеться і як можуть діяти різні люди. Все це дуже непередбачувано».

Раніше Валерій Залужний назвав «складне завдання» України у відносинах зі США.