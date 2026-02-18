Залужний відверто розповів про гострі розбіжності з Зеленським

Володимир Зеленський і Валерій Залужний / © Володимир Зеленський

Ексголовком ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкрив правду про суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це український дипломат заявив в інтерв’ю Associated Press.

За словами Залужного, розбіжності між ними зберігалися «щодо того, як захищати свою країну». Колишній головком каже, що «часто оскаржував військову стратегію президента».

Втім, найбільші розбіжності стосувалися контрнаступу української армії 2023 року, який зрештою зазнав невдачі.

Видання акцентує на тому, що Зеленський звільнив Залужного з посади в лютому 2024-го. Політичні аналітики розцінили цей крок українського лідера як спробу обмежити потенціал тодішнього головнокомандувача ЗСУ — як політичного суперника, — віддаляючи його від повсякденних справ в Україн.

Нагадаємо, в інтерв’ю Associated Press Валерій Залужний розкрив правду про провал контрнаступу ЗСУ 2023 року. За його словами, одна з причин — брак ресурсів. Колишній головком розповів, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.