Залужний випередив Зеленського за довірою: що показало нове опитування

Зеленський і Залужний / © Володимир Зеленський

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Колишній головком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Кирило Буданов очолили список політиків і публічних діячів, яким найбільше довіряють українці.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Rating Group, проведеного 3–5 жовтня 2026 року.

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Рейтинг довіри: Залужний — беззаперечний лідер

За даними Rating Group, Валерію Залужному довіряють 64% опитаних, водночас 25% висловили йому недовіру.

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Володимир Зеленський і Кирило Буданов отримали по 53% довіри. Водночас рівень недовіри до президента вищий — 40%, водночас до Буданова — 31%.

Інші показники:

Михайло Федоров — 38% довіряють, 25% не довіряють (29% не чули про нього);

Євгеній Хмара — 29% довіряють, 16% не довіряють (43% не знають);

Андрій Сибіга — 24% довіряють, 18% не довіряють (48% не чули);

Петро Порошенко — 24% довіряють, 70% не довіряють.

Rating Group

Президентський рейтинг: Зеленський і Залужний — у топі

Соціологи також запитали українців, за кого вони проголосували б у першому турі гіпотетичних президентських виборів.

Результати:

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Володимир Зеленський — 22,9%;

Валерій Залужний — 20,2%;

Петро Порошенко — 7,6%;

Михайло Федоров — 7,6%;

Кирило Буданов — 6,7%;

Андрій Білецький — 5,4%;

Дмитро Разумков — 5,1%;

Сергій Притула — 2,4%;

Юлія Тимошенко — 1,9%;

Юрій Бойко — 1,4%.

Ще 4,5% опитаних обрали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі у голосуванні, а 9,2% не визначилися з відповіддю.

Що показують інші опитування

Інше дослідження, проведене 19–22 вересня 2026 року Фондом досліджень майбутнього, показало дещо інші показники.

Валерію Залужному довіряли 53,9% опитаних, Кирилу Буданову — 49,3%, Михайлу Драпатому — 48,6%, а Володимиру Зеленському — 39,4%.

У моделюванні президентських виборів серед тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати, Зеленського назвали 23,6% респондентів, а Залужного — 22,7%.

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«На тлі трансформації суспільних запитів електоральні настрої українців демонструють високу динаміку та водночас значну невизначеність. Наразі електоральне поле залишається остаточно не сформованим», — зазначають соціологи.

Як проводилося опитування Rating Group

Опитування Rating Group проводилося 3–5 жовтня 2026 року методом CATI — телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

«У дослідженні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років. Опитування охоплювало населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій і таких, де на момент дослідження не було мобільного зв’язку. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Гранична похибка становить не більше 3,1 відсоткового пункту з довірчою ймовірністю 95%», — йдеться в описі дослідження Rating Group.

Нагадаємо, раніше TSN.ua писав, що 53% українців вважають, що Зеленський не має балотуватися на другий президентський термін. Водночас 42% підтримують його участь у наступних виборах.

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