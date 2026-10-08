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Залужний випередив Зеленського за довірою: що показало нове опитування
Соціологи опитали українців про довіру до політиків та електоральні вподобання. Результати показали цікаві зміни у ставленні до деяких публічних діячів.
Колишній головком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Кирило Буданов очолили список політиків і публічних діячів, яким найбільше довіряють українці.
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Rating Group, проведеного 3–5 жовтня 2026 року.
Рейтинг довіри: Залужний — беззаперечний лідер
За даними Rating Group, Валерію Залужному довіряють 64% опитаних, водночас 25% висловили йому недовіру.
Володимир Зеленський і Кирило Буданов отримали по 53% довіри. Водночас рівень недовіри до президента вищий — 40%, водночас до Буданова — 31%.
Інші показники:
Михайло Федоров — 38% довіряють, 25% не довіряють (29% не чули про нього);
Євгеній Хмара — 29% довіряють, 16% не довіряють (43% не знають);
Андрій Сибіга — 24% довіряють, 18% не довіряють (48% не чули);
Петро Порошенко — 24% довіряють, 70% не довіряють.
Президентський рейтинг: Зеленський і Залужний — у топі
Соціологи також запитали українців, за кого вони проголосували б у першому турі гіпотетичних президентських виборів.
Результати:
Володимир Зеленський — 22,9%;
Валерій Залужний — 20,2%;
Петро Порошенко — 7,6%;
Михайло Федоров — 7,6%;
Кирило Буданов — 6,7%;
Андрій Білецький — 5,4%;
Дмитро Разумков — 5,1%;
Сергій Притула — 2,4%;
Юлія Тимошенко — 1,9%;
Юрій Бойко — 1,4%.
Ще 4,5% опитаних обрали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі у голосуванні, а 9,2% не визначилися з відповіддю.
Що показують інші опитування
Інше дослідження, проведене 19–22 вересня 2026 року Фондом досліджень майбутнього, показало дещо інші показники.
Валерію Залужному довіряли 53,9% опитаних, Кирилу Буданову — 49,3%, Михайлу Драпатому — 48,6%, а Володимиру Зеленському — 39,4%.
У моделюванні президентських виборів серед тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати, Зеленського назвали 23,6% респондентів, а Залужного — 22,7%.
«На тлі трансформації суспільних запитів електоральні настрої українців демонструють високу динаміку та водночас значну невизначеність. Наразі електоральне поле залишається остаточно не сформованим», — зазначають соціологи.
Як проводилося опитування Rating Group
Опитування Rating Group проводилося 3–5 жовтня 2026 року методом CATI — телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.
«У дослідженні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років. Опитування охоплювало населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій і таких, де на момент дослідження не було мобільного зв’язку. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Гранична похибка становить не більше 3,1 відсоткового пункту з довірчою ймовірністю 95%», — йдеться в описі дослідження Rating Group.
Нагадаємо, раніше TSN.ua писав, що 53% українців вважають, що Зеленський не має балотуватися на другий президентський термін. Водночас 42% підтримують його участь у наступних виборах.