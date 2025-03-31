Залужний зробив заяву про свою участь у президентських виборах

Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про потенційну участь у майбутніх виборах в Україні.

Про це пише «РБК-Україна».

«Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую», — відповів він на запитання журналіста.

Реклама

Нагадаємо, 19 березня в Politico вийшов матеріал, де зазначалось про таємні переговори соратників Трампа з опонентами Зеленського.

Вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією. Однак на тлі міжнародних переговорів за участі США, України та Росії питання виборів знову виходить на перший план.

Результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчать, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів в Україні до повного завершення війни.