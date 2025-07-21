Залишилось 43: чи вистоїть фронт і держава під час ультиматуму Трампа і що буде далі

Ультиматум Трампа / © ТСН

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 14 липня зробив свою гучну заяву, коли дав диктатору Путіну і Росії 50 днів, щоб погодитися на мирну угоду з Україною. З того часу пройшов вже тиждень. Кремль очікувано, зверхньо поставився до цього ультиматуму: очільник МЗС Росії Сергій Лавров зухвало заявив, що Росія вже бачила і 24 години і 100 днів ультиматуму Трампа. Тим часом, пекло на фронті не припиняється ні на хвилину, а повітряні атаки РФ лише збільшуються.

То якими будуть для Україні ці уже не 50, а 43 днів, і чи є хоча б примарна надія, що війна завершиться, з’ясовував ТСН.ua.

Навіщо Трамп дав Путіну час

У західних і українських ЗМІ настрої змінювалися на діаметрально протилежні, починаючи від 14 липня і дотепер. Якщо спочатку була ейфорія, що глава Білого дому нарешті змінив свою позицію щодо України, то тепер журналісти і аналітики припускають — ймовірно, Трамп просто дав Путіну час завершити свій літній наступ.

Реклама

В ABC News припускають, що термін у 50 днів Трамп озвучив з тієї причини, що стільки, за прогнозами, триватиме літній наступ РФ. Тому адміністрація США сподівається, що Путін буде більш схильний до переговорів, коли наступ Росії закінчиться, особливо якщо він пройде невдало. Таку саму думку висловлює CNN.

Кореспондент ВВС Френк Гарднер зауважує, що 50 днів дають Кремлю багато простору для маневру.

«За нинішньої швидкості стрільби 50 днів теоретично також дають Росії час запустити ще до 25000 безпілотників і ракет по Україні під час її щонічних бомбардувань», — підрахував він.

Військові експерти і політологи в один голос заявляють — ці 50 днів будуть вирішальними для України. Проте такими ж вирішальними називали і зиму з блекаутами 2022/2023, і літній контрнаступ 2023-го, і початок 2025-го. Відомо лиш одне — принаймні ці 50 днів Росія не збирається зупинятися, тому буде дуже важко.

Реклама

Зокрема, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко констатував, що впродовж 50-денного ультиматум американського лідера в Україні будуть посилені обстріли.

«До того моменту, доки Путіну дають перший шанс, другий шанс, 30 днів, 50 днів, доти Путін „пірує“. Він відчуває, що йому сильні Сполучені Штати Америки та об’єднана Європа нічого зробити не можуть», — зауважує командир «Ахіллесу».

Чи вистоїть фронт

Головний переговорник зараз — не у Стамбулі чи на інших майданчик. Головний переговорник — це український піхотинець, який ціною власного життя, інколи навіть 200 днів підряд на позиції, стримує навалу ворога. Тому що всім зрозуміло: якщо фронт впаде, то будуть не переговори, а капітуляція.

З іншої сторони, чим більше Путін захопить, тим більші апетити у нього можуть з’явитися на переговорах. Саме тому так важливо не допустити росіян, наприклад, до Дніпропетровщини.

Реклама

«Окупанти будуть пробувати вирішити стратегічне завдання — вихід на адмінкордони Дніпропетровської області як на Новопавлівському, так і на Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати, і політичне керівництво України можливістю масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області», — заявляв військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

У виданні Axios писали, що Путін на початку липня нібито заявив Трампу про намір окупувати повністю чотири українські області (Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку) за 60 днів, тобто до початку вересня. Станом на зараз це виглядає малореалістичним. І хоча російські ДРГ вже заходили у Покровськ, окупанти повітряними атаками знищують Добропілля, Костянтинівку, та інші населені пункти Донеччини, до повного захоплення області в її адміністративній межі ще далеко.

Тим не менш, волонтер Тарас Чмут попереджає: «фронт може посипатися в один момент» і «будуть прориви ворога на 30–50 кілометрів.

«Бо повномасштабка почалася в один момент. Ввечері ще було мирне місто Київ, а зранку велика війна. Фронт може посипатися так само. Сьогодні ми говоримо, що тримаємо рубежі оборони, а завтра у нас прорив у смузі бригади на 30–50 кілометрів», — припускає очільник «Повернись живим».

Реклама

Крім Донеччини, РФ відновила наступ на Запорізькому відтинку фронту, де за словами бійців, такого тиску ще не було за три роки.

Вчора, 20 липня, РФ просунулася на новому напрямку у Харківській області, не полишає спроб захопити Куп’янськ і тисне на Сумщині.

На щастя, поки що українці бійці стримують навалу ворога, і Путін ще далекий до досягнення своїх навіть мінімальних цілей.

Тим часом, повітряний терор став ледь не щоденним. Водночас, охочих ставати до лав ЗСУ стає все менше і менше, Мережею постійно ширяться ролики «бусифікації» з різних міст, а судові реєстри «кишать» справами про СЗЧ.

Реклама

Складається враження, що Україна зависла над прірвою, а суспільство просто цього воліє на помічати.

Новий Кабмін чи «велике ліжкопересування»

Минулого тижня Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля — рекордсмена на посаді прем’єра. Замість нього прем’єркою стала колишня віцепрем’єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко — друга жінка на цій посаді після Юлії Тимошенко.

Натомість Шмигаль пішов на посаду міністра оборони, а Рустем Умєров з Міноборону — на посаду секретаря РНБО.

Нардеп Ярослав Железняк з сарказмом назвав ці кадрові зміни в уряді «великим ліжко-пересуванням», натякаючи на відомий вульгарний одеський анекдот.

Реклама

Нові прем’єрка і міністр оборони запевнили, що будуть нарощувати виробництва зброї і працювати над посиленням обороноздатності. Сподіваємося, це їм вдастся краще, ніж на попередніх посадах.

Виклик для Європи

Джек Вотлінг із Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні вважає, що якщо Європа буде здатна оперативно закрити критичні прогалини — зокрема, шляхом закупівель у США, — Україна зможе зберегти стійкість навіть в умовах інтенсивної фази війни.

«Темп наступу Росії зростає, і літній тиск, імовірно, виявиться серйозним випробуванням для ЗСУ», — каже Вотлінг.

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати Путіну коротший термін для укладення мирної угоди.

Реклама

«З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого — 50 днів — це дуже довгий термін», — сказала Каллас.

Справедливо зазначити — перед викликом стоїть не лише Україна, але й Європа. Чи зможуть ЄС і Британія консолідувати зуслля, нейтралізувати своїх «троянських коней» — Орбана і Фіцо і забезпечити потужну підтримку України?

Так, 18 липня, посли Європейського Союзу схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ. Проте разючої зміни у політиці Європи щодо підтримки України, наприклад дозвіл Берліна на поставки ракет «Таурус», поки не спостерігається.

А може Путін сам захоче припинити війну?

Відставний генерал австралійської армії, військовий аналітик Мік Райан вважає, що попри бравадні заяви воювати довго, Путін має намір закінчити війну уже в цьому році. Одним із свідчень цього експерт називає заяву Путіна наприкінці червня про скорочення військових витрат Росії з 2026 року.

Реклама

На думку австралійського генерала, Путін сподівається, що значні зусилля цього року поставлять його у вигідну позицію для переговорів.

«Хоча він (Путін — Ред.) може публічно обговорювати можливість вести цю війну в далекому майбутньому, реальність далека від цього», — зазначає Райан.

Що буде на 51 день

У Білому домі попередили Росію, що у разі ігнорування 50-денного ультиматуму вона зіткнеться з «серйозними наслідками».

«Якщо в Україні не буде досягнуто припинення вогню протягом 50 днів, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами та вторинними санкціями», — попередила спікерка Білого дому Керолайн Левітт.

Реклама

А от сенатор Ліндсі Грем певен, що якщо Путін проігнорує 50-денний ультиматум, реакція Дональда Трампа буде різкою.

«Якщо Путін та інші запитують, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі (верховному лідеру Ірану — Ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я повірив би президенту Трампу на слово», — попередив політик.

20 липня Грем зробив ще одну заяву, якою втішив українців. Він сказав, що Трамп от-от «надере зад» президентові Росії Володимирові Путіну.

«Путіне, твоя черга настає. Дональд Трамп — це Скотті Шеффлер (відомий американський гольфіст — Ред.) американської політики та зовнішньої дипломатії, і він от-от надере тобі зад», — висловився Грем.

Реклама