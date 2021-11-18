Замах на міністра: хто та за що хотів вбити очільника Мінагрополітики Лещенка

Замах на міністра: хто та за що хотів вбити очільника Мінагрополітики Лещенка

Роман Лещенко дізнався про замах лише за пів години до брифінгу.

В Україні запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замах був пов’язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду.

ТСН.ua коротко розповідає про всі деталі замаху, які повідомили правоохоронці під час брифінгу.

За що хотіли вбити

Очільник МВС Денис Монастирський зазначив, що МВС затримало підозрюваних у підготовці замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка ввечері 17 листопада.

"Ця справа (яка стала мотивом вбивства - ред.) була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до заняття ним будь-якої державної посади. І вчора ввечері відбулася зустріч замовників та кілера, який мав реалізувати злочин, в ресторані...", - розповів Монастирський.

За словами міністра, головний мотив замаху — це гроші.

Хто замовив

Замовниками були громадянка України і громадянин США (основний). Замовницю вивели на людину, яка виконувала роль кілера, і всі переговори між нею та "кілером" документувалися. До того ж "замовляли" ще одну жертву - колектора, який мав "вибивати" борги з бізнес-партнера американця. Він узяв за це 150 тис. доларів і не повернув гроші. Українські правоохоронці імітували викрадення і вбивство цієї людини.

"І далі пішло замовлення на нанесення тяжких тілесних ушкоджень громадянину Лещенку. Було сказано, що навіть якщо ці тілесні ушкодження призведуть до загибелі громадянина Лещенка, то хай так і буде. І більший цинізм — громадянин США виїжджав через тиждень-півтора до себе додому на святкування різдвяних свят, і хотів якраз підготувати й закінчити всі справи саме тоді, коли він буде вже в літаку", — продовжив міністр Монастирський.

17 листопада замовники зустрілися із "кілером", обговорили деталі і передали йому завдаток за роботу 20 тисяч доларів. Після цього МВС вирішило затримати замовників, які до того ж пропонували "кілеру" половину майна викраденого в Лещенка.

Тепер зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

"Були погрози": що про замах каже сам Лещенко

Міністр аграрної політики, який сам дізнався про замах лише перед брифінгом, зізнався, що його приголомшила ситуація ситуація з громадянином США, яка тягнеться з 2018 рокую. У той час він був звичайним аграрієм і до політичної діяльності жодного стосунку не мав.

“Щодо мене було багато різних погроз, і щодо членів моєї родини і моїх дітей... І цей процес постійний”, - пригадав він.

Лещенко додав, що не має зв'язку з громадянином США, а "це був цивільно-правовий спір, в рамках якого в процесуальному законодавстві є відповідні рішення суду, які набрали законну силу. І я окреслював відповідну позицію, що шахрайські дії відповідної особи на підставі суду будуть сформовані з точки зору юридичної відповідальності за законодавством США."

Причиною судових спорів з Лещенка із американцем стало те, що останній надавав насіннєвий матеріал, представляючись представником насіннєвої компанії США. І було кілька фактів, що цей насіннєвий матеріал був генетично модифікований та заборонений для реалізації.

Водночас міністр підкреслив, що будь-який замах на нього нічого не змінить у роботі міністерства у протидії схемам розбазарювання державних земель.

Нагадаємо, Роман Лещенко від жовтня 2019-го до 10 червня 2020 року був уповноваженим президента із земельних питань. 10 червня 2020 року був призначений головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Від грудня 2020-го очолює Мінагрополітики.