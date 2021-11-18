Замах на міністра Лещенка: замовники хотіли вбити ще одну людину

Щоб викрити зловмисників, правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію та імітували викрадення жертви.

Зловмисники — українка і громадянин США, які готували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка — замовляли кілерові ще одну жертву.

Про це на брифінгу розповів очільник МВС Денис Монастирський.

За його словами, у серпні до Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції надійшла інформація, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства іншого українця.

"Така інформація завжди обробляється і перевіряється на реалістичність. Була проведена оперативна робота, замовниця була виведена на іншу особу, яка, за оперативним задумом Нацполіції, виконувала роль кілера. Все спілкування між замовницею і кілером фіксувалось. Було зафіксовано, що є ще один замовник, громадянин США", — зазначив міністр.

Монастирський стверджує, що американець був основним замовником і вирішив вбити громадянина України, який займався колекторством і "вибивав борги" з його бізнес-партнера, з яким громадянин США працював у 2018 році.

Щоб викрити зловмисників, правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію. Було імітовано викрадення, жерту привезли до будинку під Києвом. Замовники приїхали туди, щоб пересвідчитися, чи це дійсно це той, хто їм потрібен.

"Було імітовано вбивство даного громадянина. Крім цього, для підтвердження було скинуто відео, де начебто відбувається поховання цієї особи для підтвердження дій кілера", — повідомив очільник МВС.

Далі, за словами міністра, зловмисники почали домовлятися про наступне замовлення. Вони вирішили вбити Романа Лещенка — нині українського очільника Мінагрополітики, який на той час ще не займався політикою.

Нагадаємо, що міністр агрополітики Роман Лещенко дізнався про замах на нього за пів години до брифінгу.