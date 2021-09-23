Замах на Шефіра і скандальний "податковий" законопроєкт – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

Замах на Шефіра і скандальний "податковий" законопроєкт – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 23 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 23 вересня обговорять зухвалий замах на першого помічника і друга президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра та так званий "ресурсний" законопроєкту 5600, який має принести до державної скарбниці додаткові 30 млрд грн наступного року. Довкола цього закону вже кілька місяців не вщухають суперечки. Адже йдеться про збільшення податків.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, хто заплатить найбільше і чи з'явиться в Україні "податок на городи". У "Праві на владу" поговорять про те, чи справді нові податки істотно збільшать ціни на житло та чи будуть податкові борги автоматично списуватись з рахунків підприємців.

Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чому українці масово ухиляються від сплати податків і чи справді закон знищить малий і середній бізнес, як стверджують його противники. Також у ток-шоу обговорять, чого домагається рух підприємців-ФОПів, розлючених черговими податковими новаціями.

У програмі візьмуть участь:

лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

міністр юстиції Денис Малюська,

радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко,

голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев,

радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

засновник Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур,

перший заступник генерального прокурора (2014 рік) Микола Голомша,

генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки Василь Вовк,

народний депутат від “Батьківщини" Сергій Соболєв,

голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,

народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна,

лідер руху SaveФОП Сергій Доротич,

правник Геннадій Друзенко.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 23 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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