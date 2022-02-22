Замах на суверенітет України: Макрон підтримує необхідність термінового засідання Радбезу ООН і ухвалення санкцій

Замах на суверенітет України: Макрон підтримує необхідність термінового засідання Радбезу ООН і ухвалення санкцій

Також він виступає за ухвалення цілеспрямованих європейських санкцій.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента Росії Володимира Путіна офіційно визнати псевдореспубліки на Донбасі – "ДНР" та "ЛНР" та висловився про необхідність скликати термінове засідання Радбезу ООН.

Про це інформує Єлисейський палац.

"Однозначно йдеться про одностороннє порушення Росією міжнародних зобов'язань і замах на суверенітет України. Це вимагає термінового засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також прийняття цілеспрямованих європейських санкцій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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