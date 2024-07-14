У Мережі показали нове відео замаху на Дональда Трампа.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп постраждав під час виступу перед своїми виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Нападник відкрив вогонь в результаті чого Трамп отримав поранення вуха.

У Мережі показали нове відео моменту стрілянини з іншого ракурсу.

На кадрах видно, як Дональд Трамп стоїть спиною і згодом лунають декілька пострілів. До нього миттєво підбігає охорона, а натовп починає скандувати: "США! США!".

Коли Трампа ведуть повз людей, вони викрикують: "Ми любимо тебе".

Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав все, що відомо про замах на Трампа, особу нападника, реакцію президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.

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