У Мережі показали нове відео замаху на Дональда Трампа.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп постраждав під час виступу перед своїми виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Нападник відкрив вогонь в результаті чого Трамп отримав поранення вуха.
У Мережі показали нове відео моменту стрілянини з іншого ракурсу.
На кадрах видно, як Дональд Трамп стоїть спиною і згодом лунають декілька пострілів. До нього миттєво підбігає охорона, а натовп починає скандувати: "США! США!".
Коли Трампа ведуть повз людей, вони викрикують: "Ми любимо тебе".
Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав все, що відомо про замах на Трампа, особу нападника, реакцію президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.
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