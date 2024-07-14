Замах на Трампа, ймовірно, посилить його президентську кампанію – Bloomberg

Кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення під час виступу перед виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. На відео видно, що політик після стрілянини схопився за закривавлене вухо.

Як пише Bloomberg, момент жахливого політичного насильства на мітингу в Пенсільванії миттєво перетворився на зразок іконографії Дональда Трампа, який, ймовірно, прискорить його президентську кампанію,

"Фото зухвалого Трампа – з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом, в оточенні агентів секретної служби, з американським прапором, що майорить на задньому плані, – палають у соціальних мережах і на телебаченні", - йдеться в публікації.

Зазначається, що його прихильники, багато з яких вважали його активним діячем і мучеником задовго до суботніх заворушень, сприйняли ці фотографії як метафору стійкості колишнього президента.

Як заявив неофіційний радник і лобіст Трампа Девід Урбан, він очікує, що стрілянина об'єднає американців навколо нього: "Дональд Трамп – боєць. Ця фотографія стане знаковою".

Як пише видання, перестрілка на мітингу свідчить про розбіжності та суперечливість цього матчу-реваншу між Трампом і Байденом, а також про відчуття політичного насильства, що насувається, яке наразі пронизує політичний дискурс в США.

Після стрілянини кілька законодавців-республіканців поклали провину на риторику своїх політичних опонентів, заповнивши соціальні мережі різкими, необґрунтованими заявами про те, що демократи підбурювали до насильства.

Багато опитувань показують, що Трамп лідирує над Байденом як у національних опитуваннях, так і в опитуваннях у змінних штатах.

Нагадаємо, зброю, яку виявили на місці замаху на Дональда Трампа, часто застосовують для масової стрілянини у США (фото).

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