Кремль / © Associated Press

Реклама

Замах на заступника начальника російського ГРУ генерала Алексеєва має всі характерні ознаки провокації з боку РФ. Москва традиційно застосовує такі інциденти як інструмент інформаційної війни — для звинувачень України в ескалації, формування вигідного для себе міжнародного фону та одночасного продовження бойових дій на фронті.

Про це заявив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко в етері Еспресо.

За його словами, російська влада системно намагається створити формальні приводи для звинувачень України, навіть тоді, коли для цього немає жодних реальних підстав.

Реклама

«Росія постійно шукає якихось причин, щоб звинуватити Україну в ескалації, нібито ми порушуємо енергетичне перемир’я і били по російській енергетиці, як заявляв міністр закордонних справ Росії Лавров, хоча насправді цього не відбувається», — наголосив Мусієнко.

Він підкреслив, що повідомлення з Москви щодо стрілянини по одному з керівників ГРУ ідеально вписується в цю логіку.

«Інформація з Москви про те, що стріляли в заступника начальника російського ГРУ генерального штабу генерала Алексеєва, також містить усі ознаки провокації з боку РФ із наміром зірвати перемовини та вийти з перемовного процесу», — зазначив військовий аналітик.

За словами Мусієнка, Кремль водночас намагається зберігати переговорний формат, але використовує його винятково у власних інтересах — як тактичний інструмент, а не реальний шлях до миру.

Реклама

«Росія використовує переговори, щоб затягувати час і не дратувати американську адміністрацію та президента США Дональда Трампа, створюючи ілюзію готовності до мирного врегулювання», — пояснив він.

При цьому, наголосив аналітик, реальні дії РФ повністю суперечать заявам про миротворчі наміри.

«Вони використовують переговори як ширму, нібито Кремль готовий до миротворчих зусиль, а насправді в цей час продовжують терор, обстріли та штурми українських позицій на фронті, намагаючись отримати кращу позицію за столом переговорів», — додав Мусієнко.

Довідка. Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. У 2023 році під час так званого «повстання Пригожина» він записував відеозвернення до бійців ПВК «Вагнер» із закликом припинити рух на Москву та, за повідомленнями медіа, брав участь у переговорах із керівником угруповання Євгеном Пригожиним.

Реклама

Раніше повідомлялося, що 6 лютого у Москві стріляли в генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва. Його шпиталізували у важкому стані до реанімації. СК відкрило кримінальну справу.

Ми раніше інформували, що замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори, стверджують джерела в Офісі президента.