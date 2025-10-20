Замах на Путіна у Будапешті: екс-полковник ГРУ попередив про "абсолютно віроломну операцію" Британії

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

На тлі підготовки до потенційної зустрічі між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом у Будапешті в Росії прозвучало несподіване та конспірологічне попередження. Полковник російської зовнішньої розвідки у відставці, колишній нелегальний агент СЗР Андрій Безруков, публічно заявив, що Путін може стати ціллю "британської змови з метою вбивства". Безруков закликав диктатора: "Не їздіть у Будапешт".

Про це повідомляє видання Express.

Виступаючи на російському державному телебаченні, Андрій Безруков (який зараз є професором МДІМВ та радником "Роснефти") закликав терміново перенести очікувану зустріч із Трампом у Дубай.

Реклама

На його думку, Велика Британія може здійснити "абсолютно віроломну операцію", оскільки, за його конспірологічною версією, "весь менталітет" британців "структурований таким чином, що якщо Путіна немає, то немає і проблем... по-перше, Росія розвалиться".

"І для них удар по нам, включаючи, ну, цілком віроломну операцію, яка може бути здійснена на основі цієї зустрічі в Будапешті, — це рішення, — заявив Безруков, не надавши жодних доказів. — Вони підуть на ризик, бо зараз вони ризикують усім".

У відповідь на ці заяви провідний телевізійний пропагандист Володимир Соловйов запропонував ідею переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах. Проте Соловйов також припустив, що Путін, "настільки сміливий", може ризикнути поїхати до Угорщини, незважаючи на попередження.

Безруков негайно відповів, закликавши ігнорувати "мужність" диктатора: "Верховний Головнокомандувач [Путін] представляє країну, і тут інтереси країни важливіші, ніж мужність однієї людини".

Реклама

Можлива поїздка Путіна до Будапешта, якщо вона відбудеться, стане його першою з початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року.

Слід зазначити, що Угорщина заздалегідь запевнила Москву, що не виконуватиме ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). Ордер МКС пов'язаний із підозрою у військовому злочині — незаконній депортації українських дітей до Росії та на контрольовані нею території.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Місцем проведення зустрічі стане столиця Угорщини Будапешт.